Un operativo ejecutado por el Departamento de Investigación Criminal de Barranca permitió desarticular parte de la organización criminal conocida como La Nueva Generación, dedicada a la extorsión de transportistas en la zona norte del país.

La acción policial dejó como saldo un sujeto abatido y dos personas detenidas, además de la incautación de armas y explosivos.

El general PNP Juan Manuel Mundaca, jefe de la Región Policial Lima Norte, explicó que la intervención se desarrolló en horas del mediodía.

“Al promediar el mediodía de hoy, personal de la Policía del Perú, en una importante intervención ha logrado desarticular una banda criminal autodenominada ‘La Nueva Generación’”, manifestó a Exitosa.

Durante el despliegue, uno de los integrantes de la organización intentó abrir fuego contra los agentes, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que terminó perdiendo la vida. El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Vega Tamurio, de 20 años, quien cumplía un rol activo dentro de las operaciones de extorsión.

En paralelo, dos presuntos integrantes de la banda fueron capturados cuando intentaban escapar a bordo de una mototaxi azul con placa 2425-EC. Se trata de Anthony Tomás Cerna Montalvo, de 23 años, y Néstor Alejandro Cerna Montalvo, de 18.

La Policía informó que, como parte de la intervención, se incautaron tres armas de fuego, municiones, equipos celulares, una cantidad de marihuana y S/ 300 en efectivo.

Asimismo, se encontraron explosivos que, de acuerdo con las investigaciones, iban a ser utilizados para intimidar a una empresaria vinculada al sector transporte.