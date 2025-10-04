Un ataque armado registrado la mañana de este martes en el distrito de Bellavista, Callao, dejó como saldo un trabajador muerto y otro gravemente herido frente a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El hecho ocurrió en la avenida Óscar Benavides, a la altura de una institución educativa inicial.

De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra las víctimas en al menos cinco oportunidades, para luego huir a gran velocidad.

Los trabajadores fueron identificados como Manuel Emilio Molina Benavente y Abel Víctor Itabel Zunini Salazar. Ambos se encontraban a punto de iniciar su jornada laboral cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

La agresión tuvo un desenlace fatal para Molina, quien perdió la vida en el lugar. Medios locales señalaron que deja en la orfandad a dos hijos menores de uno y ocho años.

En tanto, Zunini fue trasladado de emergencia por personal de serenazgo al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado con diagnóstico grave tras recibir un disparo en la cabeza.

El concesionario Metro de Lima Línea 2 expresó su pesar por lo sucedido y confirmó que la víctima mortal laboraba para el Consorcio Constructor a cargo de las obras.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Compartimos su dolor y estamos acompañándolos con todo el apoyo posible en este difícil momento”, manifestó la entidad mediante un comunicado.

La Policía Nacional llegó a la zona y dispuso el cierre perimetral del área para realizar las diligencias correspondientes. En paralelo, la Fiscalía del Callao anunció la apertura de una investigación preliminar por el delito de homicidio calificado contra los responsables, aún no identificados.

Asimismo, el concesionario de la obra manifestó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades en el proceso de investigación, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias del ataque y se sancione a los culpables.