Las bandas criminales continúan sembrando el terror en Lima. Esta vez, un delincuente detonó un potente explosivo en el frontis de una pollería ubicada en la avenida Los Arquitectos, en el distrito de Ancón, al norte de la capital.

La detonación causó severos daños en el negocio. El propietario contó para RPP que se encontraba preparando insumos cuando observó a un sujeto aproximarse en actitud sospechosa. Minutos después, se produjo la explosión.

“Cuando termino de preparar mi aderezo, se me ocurre tomar mi gaseosita. Estoy tomando y a un bandido lo veo que camina por ahí y aguaita. Se fue así, se fue caminando. Y estoy para subirme a mi cuarto a descansar y, en eso, ¡pum! Explota”, relató.

El dueño del local aseguró que detrás del atentado estaría una banda criminal autodenominada ‘Los Michis del Cono Norte’, que le exige el pago de 20 mil soles para permitirle trabajar con normalidad.

El portón principal quedó torcido y las ventanas del frontis completamente destrozadas, según informó RPP.

El atentado no dejó heridos ni víctimas mortales; sin embargo, el fuerte estruendo generó pánico entre los vecinos de la zona, quienes exigieron a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades locales reforzar el patrullaje, recordando que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.

