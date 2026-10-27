Un incendio se produce esta mañana en una vivienda ubicada en el jirón Andahuaylas n.° 775, en el Cercado de Lima. La emergencia moviliza a once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
El reporte de emergencia ingresó a las 11:46 a. m. y, según la información disponible, el fuego continuaba activo mientras los bomberos atendían el siniestro.
Hasta el momento, se desconoce qué provocó el incendio y no se ha informado sobre la magnitud de los daños materiales en el inmueble.
Tampoco se han reportado personas heridas o fallecidas. Se espera información oficial sobre las causas del siniestro y las consecuencias de la emergencia.
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