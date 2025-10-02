El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que un sector importante de gremios de transporte urbano de Lima y Callao decidió no sumarse al paro convocado para este jueves 2 de octubre.

La medida había sido anunciada en los últimos días por algunos representantes del rubro como protesta frente al aumento de la criminalidad y la inseguridad en el país.

En declaraciones tras la sesión del Consejo de Ministros, Malaver precisó que sostuvo reuniones con dirigentes de diversas organizaciones de transporte, entre ellas la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Cámara Internacional de Transporte y la Asociación de Concesionarias de Transporte Urbano.

Estos encuentros, realizados entre el domingo y el lunes, permitieron alcanzar compromisos que, según explicó, buscan reforzar la seguridad en el transporte público.

“Se ha realizado diversas reuniones con los gremios de transporte tanto el domingo como ayer en horas de la tarde. Ellos se han comprometido en no participar en el paro convocado para el jueves, un buen grupo de los gremios de transporte”, señaló el titular del Interior.

El ministro también advirtió que, en caso algunas empresas o asociaciones opten por sumarse a la paralización, la Policía Nacional desplegará un contingente de más de 10 000 agentes.

El operativo estará orientado a garantizar la seguridad de los ciudadanos que acudan a sus centros de trabajo y de los transportistas que mantengan su servicio de manera habitual.

Malaver destacó que la estrategia de seguridad busca prevenir actos que afecten la libre circulación y el orden público durante la jornada convocada.