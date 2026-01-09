Un motín registrado la noche de este jueves en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, encendió las alertas en el distrito de San Miguel.

El incidente se produjo cuando un grupo de internos causó disturbios dentro del establecimiento.

Durante el desorden, se prendieron fuego a colchones, lo que originó llamas en algunas áreas del recinto ubicado en la avenida La Paz.

El hecho fue reportado alrededor de las 9:30 p. m., generando la rápida intervención de los servicios de emergencia.