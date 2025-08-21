El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, informó que el paro convocado por el sector solo se acató en un 50%, debido a divisiones internas y a que algunas empresas y dirigentes optaron por no sumarse a la medida y aceptar acuerdos con el Ministerio de Transportes.

Martín Valeriano lamentó que estas empresas hayan priorizado sus intereses económicos por encima de la lucha contra la delincuencia que afecta al gremio.

En declaraciones a Canal N, el dirigente precisó que el motivo principal de la protesta fue la inseguridad, extorsiones y atentados contra conductores y empresas de transporte, problemas que el sector considera que las autoridades no enfrentan de manera efectiva.

Valeriano mencionó incidentes recientes como el atentado contra la empresa Santa Catalina y enfatizó que la paralización busca reabrir las mesas de diálogo con el Estado para exigir soluciones concretas y protección para los transportistas.

Asimismo, el dirigente rechazó que se acuse al paro de estar politizado y denunció que algunos conductores fueron “coaccionados” para trabajar durante la jornada, recibiendo amenazas de cobros administrativos si no lo hacían.

A pesar de las dificultades, Valeriano insistió en la importancia de la unidad del sector para enfrentar la criminalidad que sigue cobrando vidas en el transporte.