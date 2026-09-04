La Policía Nacional investiga la agresión que sufrió Julio César Uribe la tarde del jueves, 3 de septiembre, en los exteriores del Estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.
El hecho quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas en redes sociales.
En los videos se observa a Uribe retirándose del estadio en su camioneta, cuando fue interceptado por presuntos barristas de Sporting Cristal. Uno de ellos se acercó al vehículo y le propinó un golpe en la cabeza. El exfutbolista ya pasó por los exámenes médicos correspondientes.
La PNP señaló que todavía no se ha identificado plenamente a los responsables ni se han efectuado detenciones o intervenciones. Asimismo, informó que la denuncia presentada por el equipo legal de Uribe fue enviada a la mesa de partes virtual de la Fiscalía competente para el inicio del expediente respectivo.
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