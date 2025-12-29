Mediante la Resolución Ministerial N.º 00435-2025, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la primera temporada de pesca 2026 para la anchoveta y anchoveta blanca en la zona sur del Perú. La disposición fue publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, la temporada se desarrollará desde las 00:00 horas del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se alcance el Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) fijado en 251 mil toneladas para el consumo humano indirecto.

Además, refiere que la actividad extractiva comprenderá el área marítima ubicada entre los 16° de latitud sur y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período enero - junio 2026.

Así también, solo realizarán faenas de pesca en el marco de la Resolución Ministerial, las embarcaciones pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar actividades extractivas. Deben contar con la asignación de un Límite Máximo de Captura por Embarcación de la Zona Sur (LMCE-Sur) que es publicada por Resolución Directoral de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto.

Establece, emplear redes de cerco con tamaño mínimo de malla de ½ pulgada (13 milímetros). Las operaciones de pesca debe ser fuera de las zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor escala. Contar a bordo de la embarcación con la plataforma-baliza del Sistema de Seguimiento Satelital.

En materia de conservación, se prohíbe la captura de ejemplares juveniles por encima del 10 % permitido, advirtiendo que, de superarse ese porcentaje, se procederá a la suspensión temporal de las actividades extractivas en las zonas afectadas.

Asimismo, la entidad recordó que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca y demás normas vigentes.