Como parte de las acciones previstas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio de Salud anunció que el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) contará con 29 ambulancias distribuidas en puntos estratégicos de Lima Metropolitana para responder ante eventuales emergencias.

Las unidades permanecerán operativas durante toda la jornada y serán supervisadas desde la Central Reguladora del SAMU, lo que permitirá coordinar la atención tanto de incidentes vinculados al proceso electoral como de otras urgencias que puedan registrarse en la ciudad.

La medida toma como referencia lo ocurrido en la primera vuelta, cuando el servicio recibió 982 llamadas.

En ese periodo se realizaron 433 despachos de ambulancias y se brindaron 337 atenciones prehospitalarias, de las cuales 193 fueron resueltas en el lugar y 144 requirieron traslado a establecimientos de salud.

Para esta nueva jornada electoral, el SAMU incrementará la vigilancia en los locales de votación con mayor concurrencia de electores.