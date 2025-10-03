El mercado José María Arguedas, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, fue atacado nuevamente a balazos durante la madrugada por presuntos extorsionadores, lo que ha generado gran temor entre comerciantes y vecinos.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon al menos diez veces contra una de las entradas del centro de abastos y luego huyeron.

Según América Noticias, las balas atravesaron una puerta metálica y dañaron varios puestos del interior, aunque no se registraron heridos. Testigos relataron que el tiroteo ocurrió mientras el mercado permanecía cerrado, y que el sonido despertó a los vecinos de la zona.

Este atentado ocurre menos de un mes después de un primer ataque, registrado el 5 de setiembre, cuando otro grupo armado disparó catorce veces contra otra de sus puertas. En ambos casos, los responsables escaparon sin ser identificados.

Los comerciantes sospechan que los atentados estarían relacionados con intentos de extorsión, aunque no han recibido amenazas directas. “Si disparan, es porque quieren intimidarnos”, comentó uno de los vendedores, que prefirió mantener su identidad en reserva.

La administración del mercado ha reforzado la seguridad con nuevas puertas metálicas y presencia policial en los alrededores. El Depincri de San Juan de Miraflores solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes.

Los vendedores demandan mayor protección y medidas inmediatas para frenar la violencia.