Sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra una cúster en movimiento y con pasajeros a bordo, en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres.

Aunque no se tiene certeza del tipo de explosivo detonado, los testigos dijeron que se trata de una granada de guerra, por el enorme estruendo y daños que generó a la unidad.

“Parecía un atentado como de los 90. Esto ya no es criminalidad, es un acto terrorista”, indicaron algunos de los pasajeros, que evacuaron con horror la siniestrada unidad, la noche del viernes.

El artefacto fue arrojado por dos sujetos que se desplazaban en una moto lineal, directamente a la ventana del conductor identificado como Alexander Navarro Medina (20), de nacionalidad venezolana.

Situación. El extranjero fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde –hasta el cierre de la presente edición– permanecía internado con pronóstico reservado.

Según los primeros reportes, el conductor fue afectado por el propio estallido y los vidrios destrozados.

De milagro, ninguna otra persona resultó herida durante el terrible impacto, aunque muchas aseguraron haber quedado en shock por el ataque delictivo.

Agentes de la Policía llegaron a la zona del ataque para iniciar las investigaciones.

Las primeras informaciones apuntan a un ataque por extorsión. Trascendió que el conductor de la unidad venía pagando cupos a una banda de extorsionadores; sin embargo, otra agrupación le habría exigido “contribuciones monetarias” para no atentar contra su vida y la de sus usuarios.

La Policía informó que la cúster en cuestión era informal, pese a que llevaba los colores blanco y celeste de una conocida empresa de transportes. Dicha unidad, con placa T1D- 779, cubría la ruta Izaguirre – Metro – Mega Plaza, en Lima Norte. Los pasajeros pidieron mayor seguridad.

Personal de la UDEX llegó al lugar para realizar las investigaciones y determinar el tipo de artefacto detonado.