El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y Callao registrarán sensación de frío, nubosidad y lloviznas durante las mañanas y noches de este fin de semana, a pesar de haberse iniciado la primavera.

La entidad explicó que estas condiciones responden a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que regula el aire frío y seco frente a la costa peruana.

“Anticiclón Pacífico Sur afectará la costa central con presencia de cielo cubierto, neblina y llovizna dispersa principalmente durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana”, precisó el organismo en sus redes sociales.

En la capital, se prevé abundante cobertura nubosa en las primeras horas del día, acompañada de bajas temperaturas y elevada humedad. Durante las noches se podrían presentar episodios de niebla y llovizna. El Senamhi subrayó que estas condiciones persistirán: “Estamos en primavera y se mantendrá la sensación de frío”.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores alrededor de los 18 °C y 19 °C en los sectores de Lima Centro y Oeste. Sin embargo, en los distritos del Este podría presentarse brillo solar en ciertos momentos del día, aunque de manera intermitente.

El Senamhi recordó que el Anticiclón del Pacífico Sur impulsa los vientos alisios hacia el este, mantiene la corriente de Humboldt y explica el clima árido característico del desierto costero peruano y del norte de Chile.

Este sistema de alta presión, además, forma parte del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), influyendo en la variabilidad climática de la región.