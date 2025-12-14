El feminicida holandés Joran van der Sloot, recluido en el penal de Challapalca (Tacna), fue encontrado en estado grave en el interior de su celda a las 9:50 a.m. de este sábado 13 de diciembre.

Cabe precisar que el hallazgo se dio durante la entrega del desayuno a los reos de dicho centro penitenciario. Los agentes lo hallaron en el pabellón 1, lo que activó protocolos de emergencia del Instituto Penitenciario (INPE).

Como se sabe, el extranjero fue sentenciado a 28 años de prisión por el asesinato de Stephany Flores en 2012.

El Ministerio de Justicia (Minjus) confirmó el incidente horas después, reportando que su estado de salud es estable tras el auxilio inmediato. Los agentes redoblaron esfuerzos para garantizar la seguridad interna, enfatizando que los protocolos se aplicaron sin demora.

Challapalca, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, alberga a reos de alta peligrosidad en condiciones extremas de frío y aislamiento.

Van der Sloot, quien hace una semana pidió disculpas públicas a la familia de Flores por primera vez en 17 años, describió su rutina carcelaria centrada en ejercicio, lectura y fe cristiana, incluyendo la Biblia. Tras asesinar a la joven en un hotel de Miraflores, huyó a Chile, pero fue extraditado y confesó el crimen.