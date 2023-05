El comediante peruano Alfredo Benavides relató cómo fue que se dio su abrupta salida de ‘El wasap de JB’, programa televisivo del que fue parte hasta el 2018.

En una reciente entrevista, el cómico mencionó que su caso no fue muy lejano a lo que pasó con la popular Dayanita. “Jorge me sacó del programa por irresponsable, tal como sacó a Dayana”, expresó para Trome.

Según recordó Benavides, en aquella ocasión, se había negado a asistir a las grabaciones del programa, ya que la selección peruana había clasificado al mundial.

“Vi la clasificación de la selección al Mundial en casa de mi hermano con mi cuñada y al terminar el partido ambos me dicen ‘mañana grabamos’. Yo volteé y los miré, y le dije a Jorge ‘acaba de clasificar Perú, así sea el mejor sketch de tu vida nadie lo va a ver’”, indicó.

Asimismo, el humorista recordó que su hermano le aclaró que no detendrían la filmación del programa por ninguna razón.

“Me respondió: ‘Yo voy a grabar mañana’ y mi cuñada me dice ‘te esperamos a las 9 de la mañana’. Cerré la puerta de su cuarto y me fui a ‘Barranco Bar’ porque me dijeron que estaba yendo Jefferson”, sostuvo.

Sin embargo, su plan de salir infraganti a celebrar el logro de la selección falló cuando apareció en la fotografía del popular ‘Zorro’ Zupe.

“Mira la coincidencia, la señorita Gabriela Serpa al día siguiente, en la grabación, porque no aparecí, le dice a mi hermano: “Míralo a este en la historia del ‘Zorro’”. Y hacen el zoom y atrás de la foto estaba mi cara. A la semana siguiente llego a grabar y entro al camerino de Jorge y le digo que estaba mal, porque no sabía nada del selfie y me dijo ‘te vas’. Me paré y me fui, pensando que iba a llamarme y nada, así pasaron los años. Yo no la pasé bien, a pesar de que me fui a trabajar a otro lado y estuve bien, pero no debí hacer eso”, sostuvo.

