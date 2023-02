La co-conductora de ‘América Hoy’ Brunella Horna se mostró enfurecida por los comentarios de sus compañeros sobre la supuesta estatura de su esposo, Richard Acuña.

Este viernes 24 de febrero en el programa conducido por Ethel Pozo, presentaron una secuencia sobre las alturas de algunas parejas del espectáculo. Entre ellas, Horna y Acuña, quienes se llevarían bastante diferencia, según el magazine.

“A mí no me gustan que mientan. Si van a hacer un juego, Armando Tafur, pongan la realidad porque 15 centímetros no es. Están patinando”, expresó la modelo.

Tras escuchar la reacción de la ex chica reality, Edson Dávila bromeó si medían lo mismo cuando ella no usaba zapatos. “Es un programa informativo, no solamente de diversión. Así que pongan la realidad, están equivocándose demasiado en la producción. ¿Qué está pasando?”, señaló Horna.

Brunella Horna recibe romántica sorpresa de Richard Acuña: “Feliz primer mes de casados”

Este martes siete de febrero, Ricardo Rondón, quien fue invicado al programa conducido por Ethel Pozo, anunció que Acuña había enviado un romántico detalle para su esposa.

“Es el primer mes, qué día más emocionante, nunca lo voy a poder comparar con ningún otro día, ha sido increíble. Les agradezco a los amigos que también estuvieron ese día”, expresó Horna, tras recibir el enorme ramo de rosas rojas y blancas.

“Feliz mes de casados, querida esposa. Me haces muy feliz y quiero estar por siempre contigo. Hasta viejitos y arrugados. Te amo”, escribió el esposo de la ex chica reality, en una tarjeta.

