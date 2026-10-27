A través de su cuenta de Facebook, Carlos Galdós compartió una triste noticia con sus seguidores: su madre, Elena Irribarren, falleció en setiembre. El conductor y locutor radial abrió su corazón para contar cómo han sido estas últimas semanas tras la pérdida de su progenitora.

“Hace un mes murió mi mamá. Durante estas semanas he tenido que lidiar con trámites, abogados, familiares, recuerdos y preguntas que todavía no sé cómo responder”, escribió Galdós al inicio de su publicación.

Luego, relató una experiencia que vivió en un lugar muy especial para su madre: “Ayer terminé en el mercado donde compraba toda su vida. El de sus caseras, sus verduras, sus aceitunas y sus conversaciones de siempre. Y pasó algo que no esperaba”.

En su publicación, Galdós contó que varias personas que conocieron a su madre comenzaron a compartir con él anécdotas y recuerdos que desconocía. Aquellas historias lo llevaron a reflexionar sobre la vida que ella llevaba más allá de su entorno familiar.

“Personas que apenas conocía comenzaron a contarme historias de mi mamá, historias que yo nunca había escuchado. Y entendí algo que me dejó pensando durante todo el camino de regreso: Mientras yo estaba ocupado viviendo mi vida, mi mamá estaba viviendo la suya”, expresó.