Durante una entrevista en el podcast “Sin más que decir”, Christian Domínguez habló nuevamente sobre las infidelidades que marcaron sus relaciones y contó que continúa asistiendo a terapia psicológica para comprender y controlar los impulsos que influyeron en sus decisiones.

“La infidelidad es una decisión. Tú sabes perfectamente qué es lo que haces y qué no, tú lo decides, es así”, reconoció el cantante.

También explicó que la atención profesional se ha convertido en una parte constante de su vida.

“Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido psicólogo cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte. No está mal ir desde el colegio”, añadió.

La conversación surgió luego de que Mario Hart bromeara sobre una posible despedida de soltero, ante lo cual Domínguez respondió negativamente. El líder de la Gran Orquesta Internacional ya había contado anteriormente que buscó ayuda profesional tras el escándalo que terminó con su relación con Pamela Franco.