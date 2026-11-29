Ernesto Pimentel reunirá a reconocidos artistas nacionales en una jornada musical gratuita que se realizará este domingo 29 de noviembre en el Parque Fátima, ubicado en Chorrillos. El evento contará con representantes de distintos géneros musicales y tendrá ingreso libre para el público.

La actividad cuenta con el respaldo de AHF Perú y la Fundación Dignidad de Ernesto Pimentel, además de Impulse Lima, Somos Loud y Flux Perú. La convocatoria busca reunir a artistas y asistentes en una jornada abierta a la comunidad.

La programación musical incluirá a Eva Ayllón, Marisol y La Magia del Norte, Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, Orquesta Candela de Víctor Yaipén, Papillón, Milena Warthon, Son Tentación y el propio Ernesto Pimentel.

Las actividades comenzarán al mediodía con una feria de salud, mientras que los espectáculos musicales se iniciarán a la 1:00 p. m. El encuentro se desarrollará en el Parque Fátima, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Defensores del Morro, en Chorrillos.

Durante la jornada también se ofrecerán pruebas gratuitas de VIH, orientación y actividades de sensibilización para promover la prevención y el diagnóstico oportuno. La iniciativa se realiza en el marco del Día Mundial de la Respuesta al Sida y busca fomentar el acceso al tratamiento.

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