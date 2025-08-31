Lucy Valverde Lynch de Avilés, viuda del reconocido músico peruano Óscar Avilés, falleció a los 97 años este sábado 30 de agosto.
La familia confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, donde destacaron su rol como madre ejemplar, abuela amorosa y esposa dedicada, sin detallar las causas de su fallecimiento.
Su hija, la cantante Lucy Avilés Valverde, compartió en Instagram una emotiva despedida, resaltando la luz propia y la misión cumplida de su madre a lo largo de una vida plena de casi 98 años. Expresó su certeza de que ahora estará junto a su padre y otros familiares en el más allá.
El velorio de Lucy Valverde se llevó a cabo en el Hospital Militar ‘Virgen de las Mercedes’ en Jesús María, Lima, el sábado por la tarde.
Este domingo 31 se realizará la despedida final con la cremación y el depósito de sus cenizas junto a las de su esposo, Óscar Avilés, en el Cementerio Baquíjano y Carrillo del Callao.
La familia agradeció profundamente las muestras de cariño y solidaridad en este momento difícil.
TE PUEDE INTERESAR:
- Virgilio Hurtado dice que sanción del Poder Judicial al JNE afecta la autonomía electoral
- SJL: Acribillan a dueño, administrador y sonidista de discoteca
- Villa María del Triunfo: Derrumbe de pirca deja a familia sin hogar
- PJ evalúa hoy apelación de Martín Vizcarra tras cinco meses de prisión preventiva
- Renovación Popular presenta moción para declarar al “Cártel de los Soles” como terrorista
- Caso Cócteles: Abogada de Keiko Fujimori ve carencia de argumentos de Fiscalía ante el TC
- Santa Anita: Asesinan a balazos a chofer de cúster frente a pasajeros
- Fonavi: Publican lista de reintegro 4 que cobrará desde el 28 de agosto