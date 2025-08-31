Lucy Valverde Lynch de Avilés, viuda del reconocido músico peruano Óscar Avilés, falleció a los 97 años este sábado 30 de agosto.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, donde destacaron su rol como madre ejemplar, abuela amorosa y esposa dedicada, sin detallar las causas de su fallecimiento.

Su hija, la cantante Lucy Avilés Valverde, compartió en Instagram una emotiva despedida, resaltando la luz propia y la misión cumplida de su madre a lo largo de una vida plena de casi 98 años. Expresó su certeza de que ahora estará junto a su padre y otros familiares en el más allá.

El velorio de Lucy Valverde se llevó a cabo en el Hospital Militar ‘Virgen de las Mercedes’ en Jesús María, Lima, el sábado por la tarde.

Este domingo 31 se realizará la despedida final con la cremación y el depósito de sus cenizas junto a las de su esposo, Óscar Avilés, en el Cementerio Baquíjano y Carrillo del Callao.

La familia agradeció profundamente las muestras de cariño y solidaridad en este momento difícil.