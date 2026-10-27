Gianmarco protagonizó un peculiar intercambio de críticas con Roberto Jaramillo, conocido como Juancito, conductor venezolano del programa digital Desde Cero.

Durante un segmento de la conversación, ambos intercambiaron comentarios irónicos sobre sus respectivas trayectorias musicales, en una escena que formó parte de una dinámica acordada entre los dos.

El momento comenzó cuando Juancito llamó “Giancarlo” al cantante peruano, quien lo corrigió. Sin embargo, el conductor continuó con los comentarios y cuestionó la aceptación de sus canciones.

“Has hecho canciones que han estado en toda Latinoamérica, y son horribles que a la gente no le gusta”, expresó el venezolano.

Ante las críticas, Gianmarco siguió el intercambio y manifestó su supuesto arrepentimiento por haber asistido al espacio.

“La verdad que estoy arrepentido de venir a tu programa, no pensé que era de esta manera, nunca más en mi vida voy a regresar”, dijo. Juancito respondió: “Tampoco es que yo quiera entrevistarte”.

Sin embargo, el intercambio no fue una confrontación real, sino una escena acordada por ambos. Durante la conversación, comentaron que en las redes sociales suelen encontrar reels muy graciosos que se vuelven virales, por lo que decidieron simular una entrevista incómoda. Incluso, fue Gianmarco quien le propuso a Juancito decir que sus canciones eran “horribles”.

Al terminar este segmento, ambos comenzaron a reírse y continuaron la entrevista en un ambiente distendido.