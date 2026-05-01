Desde España, Karen Schwarz compartió detalles sobre el proceso de adaptación que vive junto a Ezio Oliva y sus hijas, en medio de una etapa que combina su vida familiar con nuevos objetivos profesionales.

Durante una entrevista con Magaly Medina, explicó cómo organiza su día a día mientras evalúa oportunidades fuera del país.

En el plano laboral, indicó que su marca de ropa interior ha tenido resultados favorables en Perú, lo que la llevó a analizar el mercado europeo antes de tomar decisiones.

“Valente es mi marca, tiene cuatro años que le está yendo súper bien en Perú y yo comencé a ver que en España faltaba esto, hice un estudio de mercado previo para tomar decisiones, no me voy a lanzar… amo ser ama de casa hoy en día, pero también amo crecer como empresaria y es ahí donde también quiero abrir Valente aquí en España, que ya se me ha abierto la posibilidad”, expresó.

Asimismo, precisó que mantiene un rol directivo dentro de su empresa y que cuenta con el respaldo de sus socios para avanzar con este proyecto.

Finalmente, mencionó que ya inició los trámites para formalizar la empresa en territorio español, como parte de su estrategia de crecimiento. A pesar de ello, aseguró que continuará viajando a Perú con frecuencia.

“Han habido algunos cambios de cargos, que me han permitido hacer esta aventura, pero lo que yo ahorita estoy haciendo es constituyendo empresa acá, mi cargo ahorita es España”, agregó.

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