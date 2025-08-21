Pamela López fue invitada al programa ‘Ponte en la Cola’, donde confirmó haber tenido un “desliz” con Piero Arenas, luego de su separación con Christian Cueva.

Además, la influencer aprovechó para enviarle un contundente mensaje a Macarena Gastaldo.

Aunque el exchico reality negó haber tenido algún acercamiento con López, fue la expareja del futbolista quien confirmó que sí tuvo un ‘affaire’ con el joven.

No obstante, aclaró que esto ocurrió después de su separación y en un periodo en el que ya no mantenía comunicación con su aún esposo.

“ Se me ha caracterizado por decir la verdad. Lo que no coincide es que usted, señorita Gastaldo, como no estuvo, no sabe, entonces no precisa bien las fechas ”, manifestó Pamela.

Es así como Pamela López confirmó haber tenido un “affaire” con Piero Arena, pero dijo que nunca le fue infiel a Cueva, ya que dicho encuentro ocurrió tras su separación definitiva.

“ El tema con Piero no fue chape, yo ya estaba separada, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos ”, expresó.

“ No es que el padre de mis hijos se enteró, ni se lo contaron, fui yo quien se lo contó , fui yo quien le mandó. Porque ambos ya estábamos haciendo nuestras vidas y yo también me había enterado de cosas que prefiero ya dejarlo así ”, añadió.