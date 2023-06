‘Zumba’ y el bailarín Anthony Aranda protagonizaron, este viernes 23 de junio, un fuerte intercambio de palabras en vivo en ‘Mande Quien Mande’.

El conflicto se dio durante la secuencia “XL nunca más”, donde participan como parte del jurado. En un momento, el ex participante del desaparecido ‘Combate’ reclamó que el conocido ‘Activador’ tenía su propio camerino, lo que causó la molestia de este.

“Eso se llama envidia, porque le encantaría estar acá, pero no tiene la capacidad ni el recorrido para estar aquí (…) yo siento que el participante Zumba (…) siente un poquito de envidia (…)”, señaló Aranda.

Al respecto, ‘Zumba’ no se quedó callado y arremetió contra el coreógrafo. “Tú estás sentado ahí sentado gracias a Melissa Paredes y nada más. Las cosas como son. Si no hubiese llegado a la vida de Melissa Paredes, él no hubiera sentado el señor, sin maquillador y sin camerino”, expresó.

Magaly sobre Anthony Aranda: “Tener de novio al Activador no se lo deseo ni a mi peor enemiga”

La presentadora arremetió contra Melissa Paredes y su pareja Anthony Aranda por expresar su apoyo a Ale Venturo tras su separación de “Gato” Cuba.

“Ella le dio el mismo abogado que ella tuvo a Ale Venturo, ella va y le da su apoyo, hasta el bailarín que no tiene vela en este entierro. Ella siempre hablando del karma”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: ”el karma está bien sobrevaluado el karma, porque principalmente el karma debe caerte a ti, pero ya te cayó. Eso de tener de novio al Activador, no se lo deseo ni a mi peor enemiga (...) bien que está aprovechando para mandarle todos los dardos al Gato”.

