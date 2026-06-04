El rodaje de “Coquito”, largometraje basado en la vida del educador Everardo Zapata Santillana, culminó el pasado martes en Arequipa luego de varias semanas de grabaciones.

La película se realiza en el contexto del centenario del nacimiento del autor del reconocido método de enseñanza.

Bajo la dirección del cineasta Eduardo Guillot, la producción desarrolló escenas en distintos espacios de la región, entre ellos la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el Puente Bolognesi, la Plaza San Francisco, el centro histórico de Arequipa y Punta de Bombón.

La historia aborda el trabajo pedagógico de Zapata Santillana, quien en 1955 creó un sistema de aprendizaje simplificado mientras ejercía como docente en una escuela rural, en respuesta a las dificultades que presentaban los métodos educativos de la época.

El elenco está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta al maestro arequipeño. También participan Elisa Costa en el papel de Lucía y Lucas Mamani, de nueve años, seleccionado mediante una convocatoria en redes sociales para dar vida al personaje de ‘Coquito’.