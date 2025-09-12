Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que “con un alto grado de certeza” han detenido al presunto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador de Utah”, señaló el mandatario, quien añadió que se enteró de la captura “cinco minutos antes de entrar” al programa ‘Fox and Friends’.

Trump indicó que, según la información que recibió, el padre del sospechoso y personas “cercanas” pidieron que se entregara luego de que las autoridades difundieran imágenes y un video del presunto tirador. “Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí“, comentó.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025