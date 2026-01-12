Tras una denuncia por actividades de minería ilegal, este fin de semana se constató la existencia de más de 12 socavones y campamentos mineros informales, luego de la intervención en la concesión “La Fortuna”, ubicada en el sector Huanchuy, distrito de Quillo, provincia de Yungay, Áncash.

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa, corroborando información previa obtenida mediante consulta a la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash.

En el operativo, se comprobó la extracción de mineral aparentemente aurífero, utilizado como ‘cateo’, así como el uso de explosivos. También se intervino a Víctor Milla y Edgar Milla, que estaban transportando sacos con mineral en burros, sin acreditar autorización.

Durante la intervención, se incautó 79 sacos con mineral aurífero, 5 grupos electrógenos, varias herramientas, campamentos rústicos, 10 animales de carga (burros) y 15 explosivos y fulminantes operativos.

Al término de la acción, se procedió con la interdicción de los socavones, destrucción de los sacos de minera y la inoperatividad de los equipos. El caso está siendo investigado por el delito de minería ilegal.

Las actividades de intervención se realizaron en conjunto con el personal policial de la Comisaría Sectorial de Casma.