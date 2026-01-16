Un huaico destruyó el puente El Pedregal en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro, en la región Moquegua.
El colapso se registró en la zona alta luego de intensas lluvias, y la fuerza del caudal arrastró por completo la infraestructura.
El deslizamiento se produjo tras la activación de la quebrada El Volcán, que generó el arrastre de lodo y piedras.
El puente permitía la conexión de Quinistaquillas con otras localidades en la ruta hacia Arequipa, por lo que varias comunidades de la parte alta quedaron incomunicadas.
Además, se reportan lluvias intensas en distritos como Torata, Caruma, Cuchumbaya, Ubinas, Coalaque, Tonoaya y Puquina. Esta situación ha afectado el tránsito en la vía que une Moquegua, Omate y Arequipa, con restricciones vehiculares en distintos tramos.
