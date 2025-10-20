El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, alertó sobre la crítica situación en los establecimientos penitenciarios del país, tras las recientes fugas registradas en los penales de Piura y Huaral.

El funcionario advirtió que ambos centros operan con un nivel de sobrepoblación que triplica su capacidad y con una marcada escasez de agentes penitenciarios.

Según detalló, el penal de Huaral alberga actualmente a 4 200 internos, pese a que fue diseñado para 823, mientras que el de Piura tiene capacidad para 1 500, pero cuenta con una población de 4 500 reclusos.

“Hay una sobrepoblación tremenda y no tenemos personal. Le estoy dando la situación en la que está en estos y muchos penales del país. Entonces, ¿eso qué significa? Definitivamente, que necesitamos con urgencia agentes penitenciarios”, expresó Paredes a RPP.

El titular del INPE precisó que, de acuerdo con estándares internacionales, debe haber un agente penitenciario por cada 30 internos. Sin embargo, en el Perú la proporción actual es de uno por cada 300 o 500 reclusos, lo que agrava los riesgos de seguridad.

Añadió que este déficit se vincula a la inactividad del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), entidad encargada de formar personal especializado.

“La delincuencia se incrementa, pero no tenemos agentes. Cada día la delincuencia se aumenta y nosotros no tenemos agentes penitenciarios. Hemos pedido una partida presupuestal para mil agentes, para que el próximo año empiece a funcionar”, señaló.

Paredes también informó que se ha iniciado un proceso de reclasificación de internos para mejorar el control de quienes representan mayor peligro.

Cuestionó que 200 reclusos por sicariato y extorsión en el penal de Piura se mantengan bajo el régimen cerrado ordinario y no en el especial, donde las medidas de seguridad son más estrictas.

Asimismo, anunció la habilitación de un nuevo pabellón en el penal de máxima seguridad de Ancón I para albergar a 150 internos de alta peligrosidad. “Por disposición del señor presidente se está, se está implementando un pabellón en el penal de máxima seguridad del Ancón I. Asimismo, en Challapalca también cien internos más, en Cochamarca, de Cerro de Pasco, cien internos”, indicó.