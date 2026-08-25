El Gobierno, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aprobó un régimen excepcional que permite reducir en 90% determinadas multas relacionadas con el transporte público y privado.

La disposición busca facilitar el pago de sanciones pendientes y mejorar el funcionamiento del sistema de cobranza.

El beneficio fue establecido mediante el Decreto Supremo 017-2026, publicado en El Peruano. Su aplicación tendrá una duración de 90 días calendario para las multas por infracciones de tránsito y de 180 días calendario para las correspondientes al transporte público y privado.

Cabe mencionar que esta reducción podrán solicitarla quienes tengan sanciones pendientes, en trámite, firmes, impugnadas o en ejecución coactiva, además de las multas impuestas durante la vigencia del régimen.

La reducción no incluye las infracciones consideradas más graves, entre ellas las vinculadas con conducir en estado de ebriedad, la informalidad, las agresiones contra inspectores y los accidentes de tránsito, según las competencias de la ATU y las municipalidades provinciales.

Para acceder al beneficio, se deberá pagar el monto reducido y, cuando exista un recurso administrativo contra la sanción, presentar el desistimiento correspondiente.

Una vez realizado el pago, la entidad competente podrá concluir y archivar el procedimiento sancionador o de ejecución coactiva, incluidos los costos de cobranza cuando corresponda.