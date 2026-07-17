Un accidente ocurrido en el kilómetro 153+600, en el sector Chotén, distrito de San Juan, dejó 14 personas fallecidas y cinco heridas luego de que una combi de la empresa Veloz del Valle cayera a un abismo de aproximadamente 500 metros.

El hecho se registró el jueves 16, alrededor de las 16:00 horas, cuando la unidad cubría la ruta Cajamarca–Ciudad de Dios.

La emergencia movilizó a bomberos de Cajamarca y Los Baños del Inca, agentes de la Policía Nacional y brigadas del SAMU. Debido a la profundidad del precipicio y a la falta de iluminación, las labores de rescate fueron complejas y se extendieron hasta altas horas de la noche.

Las autoridades aún investigan las causas del despiste, ocurrido en una curva cercana al cementerio de Chotén, y no habían confirmado inicialmente la identidad de todas las víctimas. Además, los bomberos señalaron que no se conocía con exactitud cuántos pasajeros viajaban en la unidad, que habría recogido a más personas durante el trayecto. Los cuerpos serán entregados hoy viernes 17 a sus familiares.