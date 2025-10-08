La bancada de Avanza País emitió un pronunciamiento público tras los hechos de violencia registrados en la ciudad de Juliaca, región Puno, donde su candidato presidencial, Phillip Butters, fue agredido por un grupo de manifestantes mientras realizaba actividades proselitistas.

El incidente obligó a que el también exconductor de televisión sea escoltado por agentes de la Policía Nacional para garantizar su seguridad.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el grupo parlamentario expresó su rechazo a lo ocurrido y manifestó su respaldo a Butters.

En el mensaje, la bancada condenó de manera enfática los actos de violencia política y subrayó que la confrontación no debe ser un mecanismo para expresar desacuerdos.

“Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”, señaló el comunicado, en el que también se hace un llamado a mantener la serenidad y el respeto durante el actual contexto político.

El pronunciamiento de Avanza País enfatiza que las discrepancias son parte del debate democrático, pero no justifican la agresión ni el amedrentamiento.