Con el proceso de selección del nuevo jefe de la ONPE en marcha, la Junta Nacional de Justicia estableció que los dos profesionales que permanecen en competencia deben presentar sus propuestas institucionales como parte de la fase de estudio de caso contemplada en la convocatoria pública.

El organismo electoral se encuentra actualmente bajo la conducción interina de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto.

El cronograma oficial fija como fecha límite este jueves para que ambos postulantes entreguen sus planes de trabajo.

En dichos documentos, los candidatos deben detallar los lineamientos que aplicarían en la administración de los procesos de votación y la fiscalización de las organizaciones partidarias a nivel nacional. La evaluación de estas propuestas quedará a cargo del pleno de la JNJ.

Los dos participantes llegaron a esta etapa luego de que la institución resolviera los recursos de reconsideración presentados durante la evaluación curricular. Tras esa revisión, el postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo una calificación final de 77 puntos en esa fase del concurso.