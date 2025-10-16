El exministro del Interior, Carlos Malaver, saludó la designación de Vicente Tiburcio como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) y destacó su perfil profesional, especialmente su trayectoria en investigación criminal e inteligencia.

En recientes declaraciones, Malaver calificó a Tiburcio como un “gran oficial” y subrayó su formación técnica dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Es un buen profesional formado en las canteras de la investigación criminal, pero no solamente ello, también tiene la especialidad de inteligencia”, señaló a RPP.

El exministro manifestó además su confianza en que el nuevo responsable del sector continuará con las acciones emprendidas durante su gestión, enfocadas en la desarticulación de bandas delictivas y la persecución de economías ilegales.

“Espero yo que va a continuar el trabajo que ya se ha ido desarrollando. Se han sentado durante la gestión, estos cinco meses, las bases para poder desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando”, afirmó.

Malaver recordó los principales operativos realizados bajo su administración, entre ellos la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, así como la intervención de agrupaciones como Los Injertos del Norte, Los Desa y Los Malditos de la Construcción.

“Siguiendo las economías ilegales de las mismas, se ha podido descubrir y desarticular esas organizaciones importantes que han venido desde hace dos o más años perjudicando a la ciudadanía”, sostuvo.

Por otro lado, el exministro descartó tener intenciones de participar en las Elecciones Generales de 2026. A diferencia de otros miembros del gabinete liderado por Eduardo Arana, Malaver aclaró que no contempla una candidatura.

“No, (no voy a postular). Yo lo indiqué en algún momento ante los medios de comunicación, yo no postulaba a nada, simplemente el trabajo al cual fui encomendado, lo acepté. Era por mi país y creo yo que de alguna manera he colaborado con un granito de arena”, afirmó.