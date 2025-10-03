El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, evitó pronunciarse de manera directa sobre una eventual renuncia a su cargo con miras a una candidatura en las elecciones generales de 2026.

Consultado por la prensa, señaló que la decisión respecto a su permanencia en el Gabinete no depende de él, sino de la presidenta Dina Boluarte y del jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

“No voy a dejar de contestarle. Con respecto a si voy a continuar en el cargo, eso lo decide la presidenta y el premier”, manifestó Sandoval ante las preguntas sobre su futuro político.

Durante la conferencia, el titular del MTC buscó centrar su intervención en los avances de su sector, indicando que cualquier debate sobre temas coyunturales debería abordarse a partir de la próxima semana. De esta manera, intentó desviar la atención hacia un anuncio técnico relacionado con proyectos de infraestructura.

Uno de los puntos principales que destacó fue la iniciativa ferroviaria que conectaría Tumbes con Tacna, la cual, según dijo, representa un hito para el país.

“Hoy quiero compartir con los peruanos esta noticia que nos alegra y nos pone en los ojos del mundo”, subrayó el ministro, aludiendo al alcance del proyecto.

Frente a la insistencia de los periodistas sobre los plazos legales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones para una eventual dimisión de ministros que busquen participar en los próximos comicios, Sandoval optó por no ofrecer precisiones.

Evitó confirmar si evalúa presentar su renuncia dentro del periodo estipulado y se limitó a reiterar que las definiciones políticas serán comunicadas en otro momento.