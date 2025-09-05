El exministro del Interior, Cluber Aliaga, advirtió que el atentado con explosivos en Trujillo, que dejó once heridos y más de veinte viviendas dañadas, evidencia el avance del crimen organizado en el país y la falta de una respuesta efectiva del Estado.

En entrevista a Canal N, el extitular del Mininter recordó que Trujillo ha sido históricamente un foco de formación de bandas criminales, incluso antes del auge de la minería ilegal, y afirmó que las organizaciones allí han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas y violentas.

Cluber Aliaga sostuvo que Trujillo ha superado al Callao como el nuevo epicentro del crimen organizado. Criticó la debilidad del sistema judicial, que permite la liberación de delincuentes capturados en flagrancia, lo cual ha favorecido la expansión de las llamadas “mega bandas”. También cuestionó la falta de coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar esta amenaza de forma conjunta.

El exministro también alertó que el modelo criminal de Trujillo se ha trasladado a Lima debido a fallas en la política penitenciaria. Señaló que la agrupación de delincuentes de distintas bandas en un mismo penal ha generado alianzas peligrosas . Ante ello, propuso dispersar a los cabecillas en diferentes cárceles para debilitar sus estructuras desde adentro.

En relación con la denuncia de un posible hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía, presentada por el congresista Diego Bazán, Cluber Aliaga expresó su preocupación por el riesgo que esto representa para la seguridad nacional, ya que podría exponer la identidad de agentes encubiertos y comprometer investigaciones clave.

Critica al Ejecutivo

Finalmente, cuestionó la compra de vehículos de lujo durante la gestión del ministro del Interior, Carlos Malaver, por considerarla una mala señal ante la creciente inseguridad ciudadana.

Además, se mostró escéptico respecto a la propuesta de incluir el delito de “criminalidad sistemática” en el Código Penal por posibles limitaciones legales, y rechazó la idea de construir un penal en la Isla San Lorenzo, señalando que esta tiene un valor turístico desaprovechado y que la iniciativa podría empeorar la situación en el Callao.