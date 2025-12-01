La Comisión de Ética del Congreso revisará hoy, lunes 1 de diciembre, el informe final de la investigación de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), señalada por la presunta contratación de familiares en su despacho.
La indagación se abrió tras un reportaje periodístico difundido el 11 de mayo, donde se indicó que la parlamentaria habría incorporado a tres sobrinos-nietos como personal de confianza.
Los tres familiares contratados
El reportaje del programa “Cuarto Poder” detalló que:
- Jimmy Pinchi Pezo, sobrino-nieto, fue contratado como coordinador del despacho con un salario de S/ 3.146 y sin título universitario registrado.
- Edwar Rengifo Pezo, también sobrino-nieto, fue incorporado como auxiliar, con más de S/ 3.600 mensuales. Tampoco registra grado académico en la Sunedu.
- Kenyi Castro Rivas, tercer sobrino-nieto, es hijo de Cesit Rivas Vásquez y nieto de Semira Vásquez Vela, hermana de la legisladora.
Estas contrataciones forman parte del análisis de Ética, dado que la normativa prohíbe el vínculo directo entre funcionarios y familiares que puedan generar conflicto de intereses.
Proceso en Comisión de Ética
La sesión del 1 de diciembre incluirá la presentación del informe final, que resume la investigación, el descargo de la legisladora y las verificaciones del grupo de trabajo.
De aprobarse el informe, la comisión podrá recomendar sanciones que luego deberán ser debatidas en el Pleno del Congreso.
