El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que el proyecto de ley que sanciona la difusión de comunicaciones privadas no es una “ley mordaza” y tiene como finalidad actualizar el marco legal para proteger mensajes digitales, como los enviados por aplicaciones.

“No estamos afectando a medios de comunicación, sino a quienes difunden mensajes privados sin interés público”, declaró para Canal N.

La propuesta ha recibido críticas de sectores periodísticos y ciudadanos que advierten sobre posibles restricciones a la denuncia de hechos de interés público. Cruz admitió que podría haber casos en los que se judicialice la difusión de mensajes, pero precisó que será el Poder Judicial el que determine si existe interés público en cada caso.

El legislador explicó que la iniciativa se encuentra en evaluación en la Comisión de Justicia del Congreso, que aún no emite un dictamen final.

Archivan denuncia contra Dina Boluarte

En la misma entrevista, Cruz criticó la decisión del Congreso de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas y sostuvo que su bancada rechaza cualquier intento de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Sería un acto irresponsable retirar al país de la Corte Interamericana. Eso nos haría retroceder en todos los avances democráticos”, expresó.