El Congreso de la República aprobó que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, acuda al Parlamento el miércoles 22 de octubre para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza para su Gabinete. La sesión fue convocada para las 16:00 horas en el Hemiciclo.

El anuncio fue realizado por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, durante una conferencia de prensa, en la que confirmó la aprobación del pedido remitido por el premier.

“Hemos aceptado esta iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, del señor Ernesto Álvarez Miranda, y vamos a convocar a la sesión respectiva para que el gabinete ministerial haga la presentación de su plan de Gobierno y podamos decidir ese día la aprobación o no de lo que ellos planten”, señaló.

Rospigliosi precisó que, tras la exposición del plan de gobierno, se procederá a debatir de inmediato la propuesta del Ejecutivo.

#CongresoInforma | El gabinete ministerial que preside el titular de la @pcmperu, Ernesto Álvarez, expondrá este miércoles 22 su política general del Gobierno, según lo señalado por el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, @Frospigliosi.… pic.twitter.com/nMKij5dfl5 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 20, 2025

El jefe del Gabinete había solicitado formalmente presentarse ante el Congreso mediante un oficio enviado el pasado viernes 17 de octubre.

En dicho documento, Álvarez pidió que se programe una sesión del Pleno para acudir junto con los ministros de Estado y detallar las medidas que su gestión considera necesarias para la conducción del país.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, la presentación del presidente del Consejo de Ministros y su equipo constituye un paso clave para obtener la confianza del Legislativo, requisito establecido en el artículo 130 de la Constitución.

En esa instancia, el Gabinete expone los lineamientos generales de su política y las principales acciones que el Ejecutivo planea desarrollar durante su gestión.