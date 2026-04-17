La Defensoría del Pueblo se pronunció luego de conocerse una denuncia periodística sobre el hallazgo de material electoral en la vía pública, situación que encendió alertas en la institución.

En su comunicado, señaló que el descubrimiento de este material sin resguardo de las fuerzas del orden encargadas de la cadena de custodia genera preocupación, por lo que instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes con la mayor rapidez y transparencia.

La entidad también indicó que, de confirmarse la autenticidad del material electoral, se debe proceder a la separación inmediata de los responsables, al considerar que el hecho evidenciaría negligencia y debilidades en el sistema de control.

Finalmente, la Defensoría recordó que la cadena de custodia es clave para asegurar la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía, y reafirmó que continuará vigilante del desarrollo del proceso, exigiendo que se conduzca bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

🚨𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗔𝗫 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡, 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟… pic.twitter.com/46afOFoqyT — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 17, 2026

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