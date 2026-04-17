La Defensoría del Pueblo se pronunció luego de conocerse una denuncia periodística sobre el hallazgo de material electoral en la vía pública, situación que encendió alertas en la institución.
En su comunicado, señaló que el descubrimiento de este material sin resguardo de las fuerzas del orden encargadas de la cadena de custodia genera preocupación, por lo que instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes con la mayor rapidez y transparencia.
La entidad también indicó que, de confirmarse la autenticidad del material electoral, se debe proceder a la separación inmediata de los responsables, al considerar que el hecho evidenciaría negligencia y debilidades en el sistema de control.
Finalmente, la Defensoría recordó que la cadena de custodia es clave para asegurar la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía, y reafirmó que continuará vigilante del desarrollo del proceso, exigiendo que se conduzca bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
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