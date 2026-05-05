La exfiscal de la Nación Delia Espinoza presentó un recurso ante el Poder Judicial para que se incremente la condena dictada contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por difamación agravada.

A través de su defensa legal, pidió que la pena pase de nueve meses de prisión suspendida a un año y ocho meses de cárcel efectiva.

La apelación fue presentada el 24 de abril y busca dejar sin efecto parte de la sentencia emitida por la jueza suprema Norma Carbajal el 15 de abril. Además, Espinoza solicitó que la reparación civil aumente de 200 mil a un millón de soles y que los días-multa se eleven de 100 a 201.

Según el recurso, la defensa de la exfiscal sostiene que Rospigliosi tenía condiciones personales favorables, como formación académica, solvencia económica y posición funcional, y que pese a ello actuó de manera dolosa.

También argumenta que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal para acceder a una condena suspendida.

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