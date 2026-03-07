Ante la reparación del ducto de gas natural en Megantoni, el Gobierno informó que el país cuenta con reservas suficientes de combustibles alternativos para cubrir la demanda.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó además que la próxima semana arribará un nuevo cargamento de hidrocarburos para reforzar el abastecimiento nacional.

La titular de la PCM señaló paea Canal N que esta medida busca enfrentar el aumento del consumo y los casos de especulación detectados en algunas plantas de almacenamiento. Según explicó, el ingreso del nuevo lote permitirá mantener el suministro de GLP y diésel sin aplicar racionamientos severos.

Miralles también detalló que las empresas importadoras han confirmado la continuidad de la cadena de suministro en todo el país. El Ejecutivo, agregó, mantiene coordinación permanente con gremios del sector hidrocarburos y realiza un monitoreo diario de la venta de combustibles para garantizar que los sectores críticos continúen operando durante los 14 días previstos para reparar el ducto.