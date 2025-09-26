La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un balance de su reciente participación en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York (Estados Unidos).

Durante la clausura de la convención minera PERUMIN 37, en Arequipa, afirmó que el evento sirvió para consolidar la imagen del Perú como un país confiable y atractivo para la inversión extranjera.

La mandataria subrayó que la presencia del Perú en la ONU permitió reposicionar al país en la escena internacional tras la crisis política de diciembre de 2022. En ese sentido, señaló que el objetivo de su gobierno fue volver a colocar al país “en los ojos del mundo”.

En su intervención, Boluarte sostuvo que “hemos fortalecido la imagen del Perú como un país que defiende y respeta la paz, la libertad y la democracia. Un evento mundial donde hemos posicionado al Perú como un actor firmemente comprometido con el desarrollo sostenible y como un socio confiable y atractivo para las inversiones que generan progreso y nos ayudan a cerrar brechas sociales”.

La jefa de Estado hizo hincapié en que el sector minero es una de las principales cartas de presentación del país frente a la comunidad internacional. Aseguró que el Perú ofrece un “entorno de estabilidad y de confianza” para el capital privado, especialmente en la provisión de minerales críticos considerados indispensables para la transición energética global.

“Somos un socio estratégico para asegurar el suministro responsable de minerales críticos indispensables para la transición energética global y lograr un futuro sostenible”, afirmó.

No obstante, reconoció que persiste el reto de enfrentar la minería ilegal, la cual consideró una amenaza que debe ser combatida con firmeza. “Y por supuesto tenemos el desafío de seguir luchando contra la minería ilegal”, indicó.

Finalmente, Boluarte abordó la reciente captura de Erick Moreno Hernández, conocido como alias ‘El Monstruo’, a la que calificó como un “contundente golpe” al crimen organizado transnacional.

“Su captura reafirma nuestro compromiso con la Policía en su lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas para lograr un país con mejor seguridad ciudadana”, manifestó.