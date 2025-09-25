El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destacó que la captura en Paraguay de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, demuestra el compromiso real del Poder Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad.

A decir del premier ello es una muestra clara de la labor coordinada que impulsa el Gobierno para enfrentar a las organizaciones delictivas.

Eduardo Arana adelantó que en los próximos días se anunciarán más golpes contra el crimen en distintas regiones del país. Además, pidió a la ciudadanía confiar en las acciones del Gobierno, asegurando que se trabaja para erradicar a los delincuentes que generan zozobra.

El premier resaltó la labor del Ministerio del Interior, indicando que gran parte de su trabajo se desarrolla en reserva. En ese sentido, reconoció la gestión del ministro Carlos Malaver, quien lideró el cerco que permitió la captura del cabecilla criminal.

Finalmente, durante su participación en la ceremonia por los 50 años de la Reserva Nacional de Paracas, Arana subrayó que la presencia del Ejecutivo en este evento reafirma también su compromiso con la protección del medio ambiente.