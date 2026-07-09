El congresista y vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que la propuesta para otorgar la Medalla de Gran Cruz a José Jerí debe analizarse antes de adoptar una decisión.

Salhuana señaló que no percibe una intención previa de aprobar la distinción y consideró que durante la reunión se revisarán distintos aspectos relacionados con el caso.

“No creo que haya ninguna voluntad por parte de los miembros ni del presidente de la comisión de la Medalla. Él (José Jerí) ha sido presidente, imagino que por eso ha solicitado que haya esta reunión, pero estoy seguro de que elementos y aspectos se van a tomar en cuenta mañana. Yo no tendría ninguna objeción, pero evidentemente, escuchando opiniones, habría que reflexionar al respecto”, manifestó para RPP.

El legislador recordó que la condecoración ha sido entregada a otros expresidentes del Congreso, aunque precisó que Jerí permaneció dos meses en ese cargo antes de asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Dina Boluarte. Asimismo, remarcó: “Es una práctica ordinaria, pero mañana va a haber la sesión y ahí los integrantes del Consejo de la Medalla tomarán una decisión al respecto. Eso no está decidido”.