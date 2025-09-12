Sandra Ivon Manrique Becerra fue designada por el Poder Ejecutivo como nueva viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La medida fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 013-2025-MIDIS, publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma señala que la designación se realiza en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 29792, que crea el Midis, además de las disposiciones que regulan la idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema N° 012-2025-MIDIS, se dio por concluida la designación de Carlos Federico Barreda Tamayo en el mismo cargo, agradeciéndole por los servicios prestados.