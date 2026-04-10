El domingo 12 de abril se realizarán las elecciones generales 2026 en todo el país. Este jueves 9 de abril, los principales candidatos a la presidencia cerraron sus campañas con mítines en distintos distritos de Lima y regiones del sur del Perú.

Los cierres de campaña congregaron a simpatizantes de diversas agrupaciones políticas. Estos son los candidatos que pusieron punto final a sus campañas:

Carlos Álvarez cerró campaña en Chosica

El candidato de País para Todos realizó su mitin final en Chosica, ante simpatizantes de su agrupación.

Alfonso López Chau convocó a sus seguidores en la plaza Dos de Mayo

El postulante de Ahora Nación eligió ese espacio del centro de Lima para su acto de cierre.

Jorge Nieto cerró en el Paseo Colón

El candidato del Partido del Buen Gobierno realizó su mitin final en la avenida Paseo Colón del centro histórico de Lima.

Vizcarra, Williams, Atencio y Chirinos cerraron en el sur del país

Los cuatro candidatos llevaron sus propuestas a las regiones del sur a días de la jornada electoral.

#Voto2026 Los candidatos Mario Vizcarra, José Williams, Ronald Atencio y Walter Chirinos cerraron sus campañas políticas en el sur del país con propuestas a poco de las elecciones



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López Aliaga convocó a cientos en la avenida De la Peruanidad

Renovación Popular cerró su campaña con un nutrido mitin en esa avenida, donde simpatizantes se congregaron para escuchar al candidato presidencial.

Marisol Pérez Tello eligió San Juan de Lurigancho para su cierre

La candidata presidencial realizó su acto final en uno de los distritos más poblados del país.

#Voto2026 La candidata presidencial Marisol Pérez Tello realiza su cierre de campaña en San Juan de Lurigancho



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Keiko Fujimori cerró en Villa El Salvador con su sexto mitin

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