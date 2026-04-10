El domingo 12 de abril se realizarán las elecciones generales 2026 en todo el país. Este jueves 9 de abril, los principales candidatos a la presidencia cerraron sus campañas con mítines en distintos distritos de Lima y regiones del sur del Perú.
Los cierres de campaña congregaron a simpatizantes de diversas agrupaciones políticas. Estos son los candidatos que pusieron punto final a sus campañas:
El candidato de País para Todos realizó su mitin final en Chosica, ante simpatizantes de su agrupación.
El postulante de Ahora Nación eligió ese espacio del centro de Lima para su acto de cierre.
El candidato del Partido del Buen Gobierno realizó su mitin final en la avenida Paseo Colón del centro histórico de Lima.
Los cuatro candidatos llevaron sus propuestas a las regiones del sur a días de la jornada electoral.
Renovación Popular cerró su campaña con un nutrido mitin en esa avenida, donde simpatizantes se congregaron para escuchar al candidato presidencial.
La candidata presidencial realizó su acto final en uno de los distritos más poblados del país.
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