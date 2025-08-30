La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú dispuso la inscripción de tres alianzas electorales para las elecciones generales de 2026: Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Alianza Electoral Venceremos.

Fuerza y Libertad está integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú; Unidad Nacional agrupa al Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! ; y Venceremos está conformada por Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo.

Durante el proceso de inscripción, Fuerza y Libertad enfrentó dos tachas que fueron declaradas improcedentes por la DNROP y finalmente desestimadas por el Pleno del JNE tras apelación.

Unidad Nacional también recibió dos tachas que fueron consideradas improcedentes por la DNROP, sin recursos contra esas decisiones.

La Alianza Electoral Venceremos tuvo tres tachas que fueron declaradas como no presentadas por la oficina del JNE encargada.

En paralelo, la inscripción de la alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores está en trámite ante la DNROP. El plazo final para inscribir alianzas electorales vence este 1 de setiembre de 2025, tras lo cual el JNE determinará qué coaliciones están habilitadas para participar oficialmente en las elecciones de 2026, que se realizarán el 12 de abril de ese año.