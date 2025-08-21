El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las dos tachas formuladas contra la alianza electoral Fuerza y Libertad, integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.
Felipe Paredes, director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), informó que tales recursos fueron desestimados porque no tenían sustento en la Ley de Organizaciones Políticas.
La coalición es una de las cuatro que buscan su inscripción para 2026.
La otras son Unidad Nacional, Venceremos y Frente de los Trabajadores y Emprendedores.
Felipe Paredes dijo que hasta el momento, existen 43 partidos inscritos y que las alianzas en proceso agrupan a nueve organizaciones políticas adicionales.
