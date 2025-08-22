El excanciller Eduardo Ferrero afirmó que no existe ninguna disputa sobre la soberanía peruana de la isla Chinería, ubicada en la frontera con Colombia.

Recordó que la Comisión Mixta de Inspección de Frontera no tiene competencias para tratar temas de soberanía, sino únicamente tareas de verificación y cooperación fronteriza. Por ello, subrayó que la pertenencia de este territorio al Perú no está en discusión.

En entrevista en Canal N, Eduardo Ferrero explicó que los límites fronterizos entre Perú y Colombia están definidos desde hace un siglo con el Tratado Salomón-Lozano (1922, ratificado en 1924), el cual estableció de manera definitiva la demarcación territorial y el derecho de libre navegación perpetua para ambas naciones. Cualquier planteamiento contrario, según indicó, carece de sustento jurídico.

El exministro también comentó que Colombia enfrenta problemas de navegabilidad en el río Amazonas debido al arenamiento, lo que motivó su interés en garantizar el acceso al cauce. Sin embargo, aclaró que esto corresponde a temas de cooperación bilateral y no implica alteración de fronteras ni disputa territorial.

Sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, Ferrero las calificó de falsas y sin fundamento diplomático . Destacó que incluso la Cancillería colombiana se desmarcó de dichos pronunciamientos mediante un comunicado conjunto, en el que ambas partes expresaron su voluntad de mantener el diálogo respetuoso y la cooperación.

Finalmente, consideró que el Perú debe mantener su participación en espacios multilaterales, como la reciente reunión regional celebrada en Bogotá. Afirmó que retirarse de estos encuentros por declaraciones individuales sería un error estratégico, ya que se requiere preservar la presencia y voz del país en asuntos de interés regional.